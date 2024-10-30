Директора псковских школ посетили обновлённые корпуса ПсковГУ

18:11, 30 октября 2024, ПАИ

Круглый стол под названием «Университет – школам города Пскова» состоялся в Псковском государственном университете. Участниками мероприятия стали 29 директоров школ и их заместителей, а также представители университета и его руководство. Организаторами круглого стола выступили ПсковГУ и управление образования администрации Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Сегодня мы поставили перед собой три задачи. Первая – чтобы директора школ посмотрели, как изменился университет. Вторая – показать, как ПсковГУ за счёт сотрудничества с ведущими вузами Москвы и Санкт-Петербурга, а также научных школ смог предложить своим абитуриентам сетевые образовательные программы двух дипломов. Примером может служить «Биомедицина», реализуемая с биологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. И третье, с чем вы сегодня точно познакомитесь, – Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства», – подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Она отметила, что университет меняется под федеральную повестку при сотрудничестве с правительством Псковской области. Теперь он предлагает широкий спектр образовательных программ: от IT-специальностей до подготовки инженеров-технологов и конструкторов. Выпускники получают дипломы ПсковГУ и Белорусского национального технического университета.

Наталья Ильина подробно рассказала о программах, которые предлагает университет, а также о трудоустройстве выпускников и стипендиях.

Начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся Дмитрий Лобарёв познакомил участников встречи с новым порядком приёма на программы бакалавриата и специалитета. Теперь к индивидуальным достижениям, за которые вуз начисляет баллы, добавится образование по дополнительным общеобразовательным программам, таким как Кикоинские и медицинские классы.

Среди нововведений – приём на бюджетные места не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Дмитрий Лобарёв анонсировал запуск онлайн-школы для родителей будущих абитуриентов, которая будет работать с марта по май 2025 года.

Проректор по учебной работе Алла Серебрякова сообщила, что с 2025 года правила приёма на целевое обучение станут другими. Определён круг лиц, которые могут быть заказчиками такого обучения, а также изменены условия договора и порядок его заключения. В частности, установлено максимальное время работы в месте, определённом договором о целевом обучении: от трёх до пяти лет.

Для заказчиков, внесё00нных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, устанавливаются специальные условия. В этом случае указываются только сведения о виде деятельности, организационно-правовой форме и субъекте РФ, где зарегистрирован заказчик. Договор может включать условия наставничества и прохождения практики у заказчика, а также требования к успеваемости. В случае несоблюдения этих требований заказчик вправе сократить объём оказываемой поддержки обучающемуся. Заказчики обязаны размещать предложения о заключении договора на целевое обучение на единой цифровой платформе «Работа в России».

«Псковский государственный университет имеет богатую историю. Наше восприятие университета достаточно заилилось во многих умах. Раньше выпускники зачастую говорили мне, что поступали в ПсковГУ, потому что это домашний вуз с доступной стоимостью обучения. Сейчас мы видим абсолютный ребрендинг вуза: и внешне, и то, что мы услышали сегодня от Натальи Анатольевны и директоров институтов, не укладывается в рамки привычного представления о вузе», – отметила директор лицея № 10 Ольга Фёдорова.

Директор школы № 24 Светлана Котова заметила, что школам теперь тоже надо держать марку и готовить детей к поступлению сюда.

«Они тоже должны увидеть, каким стал Псковский университет. Мы уже говорили сегодня с коллегами, что наши дети стремились в другие регионы, но у нас самих есть такая база. Я думаю, что сейчас мы должны постараться, чтобы наши выпускники учились здесь и оставались потом жить в Псковской области», – сказала Светлана Котова.

Директора школ посетили учебно-лабораторный комплекс Института медицины и экспериментальной биологии, а также Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, где им показали лаборатории, лекционные и компьютерные классы.

«Я была очень давно в университете, а закончила исторический факультет в 2002 году. Тогда мы учились в главном корпусе. Сейчас, несомненно, восторг от развития, потому что университет явно идёт вперёд и следует государственной политике, требованиям экономического развития страны. Всё очень успешно, красиво, модно, эстетично. Здесь приятно учиться», – делится впечатлениями директор школы № 29 Елена Синёва.

В вузе отметили, что новый порядок приёма абитуриентов будет принят в декабре этого года, а опубликован до 20 января 2025 года на сайтах вузов.