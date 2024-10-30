Луганские производители заинтересовались продукцией Псковской области

18:15, 30 октября 2024, ПАИ

Луганские производители заинтересовались продукцией Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В рамках организации взаимодействия с новыми регионами Министерство сельского хозяйства и продовольствия ЛНР ознакомилось с предприятиями Псковской области. Специалисты регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике презентовали каталог производителей.

Так, луганское предприятие, которое производит пряности и приправы, заинтересовалось сотрудничеством с мастерской «Изборский пряник», с кондитерским домом «Себежанка» и ПАО «Айс Стим Рус».

Луганские производители изучили информацию о почти 100 производителях региона, среди которых предприятия малого, среднего и крупного бизнеса, они узнали как об известных брендах, так и о молодых.