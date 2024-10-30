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Общество

Собственник скважины лишил воды всю деревню Добручи Гдовского района

Гдовским районным судом Псковской области рассмотрено исковое заявление прокурора Гдовского района Псковской области действующего в интересах неопределённого круга лиц, к гражданке о признании отсутствующим права собственности на объекты недвижимости (водонапорная башня и скважина) и внесении записи в ЕГРН о собственнике. Об этом ПАИ сообщили в Объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Прокуратурой района проведена проверка по обращению АО «Псковэнергоагент» о предстоящем отключении объекта учёта – скважины, которой осуществляется водоснабжение жилых домов Добручи, принадлежащей гражданке. Данный объект является жизненно важным для жителей, меры прокурорского реагирования приняты с целью недопущения нарушения законных прав и интересов граждан.

Действия по регистрации права собственности гражданкой в отношении водонапорной башни и скважины проведены необоснованно, в отсутствие подтверждающих правоустанавливающих документов. Данные объекты недвижимости в своей совокупности составляют единый комплекс, являющийся частью общей системы водоснабжения в деревне Добручи.

Ответчик П. исковые требования не признала, считает, что является собственником данных объектов, регистрация прав в ЕГРН осуществлена в соответствии с действующим законодательством.

Управление Росреестра, привлеченное к делу в качестве третьего лица, указало на обоснованность заявленных исковых требований, поскольку государственная регистрация права собственности гражданки П. на объекты недвижимости осуществлена с нарушением требований Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и Порядка ведения ЕГРН, утвержденного Приказом Росреестра от 07.12.2023 № П/0514, выразившемся в принятии неправомерного решения о государственной регистрации права собственности.

Представитель третьего лица администрации Гдовского района указал, что объект – водонапорная башня и скважина составляют единое целое для обеспечения жителей водой. Данные объекты были переданы на баланс в Добручинскую волость, однако документы не сохранились в связи с уничтожением в результате пожара.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

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