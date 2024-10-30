Водителя зажало дверью собственной фуры на автостоянке в Пыталовском муниципальном округе
На автомобильной стоянке у таможенного поста автомобильного пункта «Убылинка» в Пыталовском муниципальном округе водитель «Мерседес Актрос», нарушив правила остановки на транспортном средстве, не принял мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства. В результате чего он оказался зажат между водительской дверью и кабиной этого же автомобиля, а водительская дверь уперлась в припаркованное слева транспортное средство, тем самым повредив его. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал водитель фуры 1982 года рождения. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Водителя зажало дверью собственной фуры на автостоянке в Пыталовском муниципальном округе
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