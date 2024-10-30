Видеорегистратор запечатлел падение мотоциклиста на Запсковье в Пскове
Видеорегистратор запечатлел падение мотоциклиста, который не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на улице Труда в Пскове. Видео размещено в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Медицинская помощь и госпитализация водителю не потребовалась. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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