Видеорегистратор запечатлел падение мотоциклиста на Запсковье в Пскове

19:00, 30 октября 2024, ПАИ

Видеорегистратор запечатлел падение мотоциклиста, который не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на улице Труда в Пскове. Видео размещено в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Медицинская помощь и госпитализация водителю не потребовалась. Обстоятельства произошедшего выясняются.