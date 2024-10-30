В Пскове пройдёт 28-я традиционная встреча городов России и Белоруссии по лёгкой атлетике, посвящённая памяти Хейно Мехине

19:06, 30 октября 2024, ПАИ

В Пскове с 1 по 3 ноября пройдёт 28-я традиционная встреча городов России и Белоруссии по лёгкой атлетике, посвящённая памяти заслуженного работника физической культуры России Хейно Мехине. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Соревнования состоятся на стадионе «Машиностроитель» и в оздоровительно-образовательном центре «Юность». В программе – прыжки с шестом, в длину, в высоту, тройной прыжок, бег на 60, 500, 1000 и 2000 метров, толкание ядра и бег с барьерами.

Около 300 спортсменов из разных городов Псковской, Новгородской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Витебска, Полоцка и Новополоцка будут разделены на четыре возрастные группы.

Хейно Мехине с 1967 года был председателем Федерации лёгкой атлетики Псковской области, с 1970-го – главой комитета по физической культуре и спорту города Пскова.