О строительстве псковского экотехнопарка, импортозамещении, ценном мусоре и пользе сортировки – в интервью со специалистом

20:33, 30 октября 2024, ПАИ

Удобное ли место выбрано для псковского экотехнопарка, от чего зависят тарифы на вывоз мусора, сколько тонн отходов переработают за год, что такое барабанный грохот, а также о многом другом рассказал заместитель исполнительного директора – главный инженер компании «РУСТЭКО», подрядчика по строительству экотехнопарка в Псковской области Евгений Пуздырев в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Санкции не помешали

– Евгений Иванович, наш экотехнопарк у вас далеко не первый?

– Да, я участвовал в проектировании, строительстве, эксплуатации и модернизации пяти подобных комплексов в Московской области и Татарстане. Комплекс, который мы сейчас строим в Псковской области, по производительности относится к средним. Территориальная схема, в которую он вписан, только на практике покажет, насколько удачным было проектирование, понадобятся ли модернизация и дополнительные точки перегрузок, чтобы сократить плечо перевозки коммунальных отходов.

– Это не типовой проект, адаптированный под конкретный регион?

– Скорее, это типовой проект, но за основу взяты технологические схемы, которые применяются на этой территории. И в псковский комплекс внесены коррективы из-за санкций. Изначально было заложено примерно 30 % оборудования иностранного производства и 70 % отечественного, но пришлось ряд оборудования заменить отечественным аналогом. Сейчас в проекте две единицы иностранного производства, они оказались в доступе: это немецкая дробильная установка дизельного типа Husmann и дробильная установка для производства RDF-топлива. Всё остальное российское.

Бессрочная модернизация

– Как часто нужно что-то менять в экотехнопарках, чтобы они соответствовали актуальным требованиям?

– Исходя из опыта, модернизацию любого экотехнопарка можно и необходимо начинать уже на следующий год после начала эксплуатации. Потому что при проектировании могут быть допущены недочёты, не учтены какие-то условия данной местности: например, обнаружилось, что в коммунальных отходах много стекла.

Морфологию отходов изучают и эксплуатирующие организации. Мы это делали раз в месяц и по составу понимали, какой процент полезных фракций можно отобрать, сколько нужно персонала и какой компетенции. И как именно следует модернизировать комплекс, сколько требуется оптических сепараторов – оборудования для отстрела полезных фракций, на которые оно настроено, например пластика: это самая дорогая и интересная для последующей реализации фракция. Сепаратор можно настроить на стекло, на картон, на бумагу и прочее.

– А в Псковской области чего больше?

– Местную морфологию должны проводить проектная организация либо заказчик, который будет эксплуатировать комплекс. Процедура недешёвая, её нужно проводить ежедневно и с учётом сезонности. В январе и мае у нас больше стекла, в августе – органики, когда арбузы и прочее.

– Модернизация – это когда добавляют новые линии, меняют машины на более производительные?

– Да. Также может быть модернизация уже функционирующего оборудования. К примеру, одной из ступеней обработки мусора является барабанный грохот – просеивающая машина для отбора органических фракций, которые не должны мешаться с пластиком, стеклом, алюминием. Эта машина имеет ячейку определённого размера – 300, 70 миллиметров. Но может оказаться, что ячейку нужно в два раза уменьшить – пол-литровая пластиковая бутылочка объёмом 70 миллиметров спокойно попадает, а это очень ценный материал, и ячейку мы уменьшаем. Это модернизация оборудования в текущем режиме.

– Благодаря барабанному грохоту люди не будут заниматься сортировкой мусора?

– Есть три принципиальных подхода. Ручная сортировка – это дорого и долго, но качественно, и в некоторых регионах она ещё сохранилась. Полуавтоматическая схема – применяется и ручной труд, и автоматика. И полностью автоматическая схема. Но к ней нужно прийти, подготовить население к сортировке мусора: неликвидные органические фракции – в один контейнер, полезные сухие фракции – в другой. Тогда оборудование не так сильно изнашивается и работает как нужно.

В нашем случае будет полуавтоматическая схема: различные сепараторы и разрыватели пакетов для автоматического отбора, а ручным способом отбирают неликвид и фракции, которые могут повредить оптику. В итоге весь пластик попадает на одну ленту, и несколько сортировщиков разделяют его по цветам и направленности: молочка, химия. Это только руками можно сделать. Затем прессованный пластик уезжает на другой завод. Там промывается, очищается, измельчается и дальше уже идёт в глубокую переработку.

О пользе сортировки

– Есть ли в России полностью автоматизированные линии?

– Нет. Нужно полностью изменить менталитет населения. Наверное, должно вырасти не одно поколение, чтобы обыватель понимал: действительно нужно сортировать. И дальше будет всё гораздо быстрее и проще.

– Если оборудование отделяет пластик, стекло, что-то ещё, то какой смысл в сортировке?

– Большой. Сортировка очень серьёзно сказывается на тарифе, который обыватель платит за тонны переработанного мусора. Чем лучше отсортирован мусор в квартире или на площадке у дома, тем меньше тариф. И человек платит не 700 рублей в месяц за вывоз, а, к примеру, 200. Сухой отсортированный мусор меньше портит оборудование, быстрее и качественнее перерабатывается и потом попадает на переработку.

– Когда заработает комплекс, должен быть посчитан тариф?

– Да, когда экотехнопарк выйдет на проектные мощности, будет понятна морфология отходов, что занимает от полугода до года. Комплекс Псковской области рассчитан на 250 000 тонн в год, но, скорее всего, столько мусора не будет. И возможно, используют не две технологические линии, а одну. Вторая будет либо резервной, либо работать во время проведения планового обслуживания.

– Вы сами крышечки собираете, снимаете этикетки с бутылок?

– Да, в семье у нас уже давно так. Мои дети понимают, что куда открутить, промыть, подготовить, выбросить.

Строительная готовность

– Когда выбирали место для будущего экотехнопарка, никто особо не хотел, чтобы он был именно в их районе, в их волости. Насколько выбор удачен?

– Практика эксплуатации со временем покажет, насколько удачно выбрано место и рассчитаны плечи подачи отходов. Но как минимум положительная сторона в том, что в данном регионе создаются рабочие места и уверенный бизнес. Проектом заложена 25-летняя эксплуатация комплекса. После будет модернизация, обновление оборудования и, скорее всего, расширение территории, и экотехнопарк будет дальше жить.

– А псковские специалисты участвуют в строительстве?

– В нашей компании «РУСТЭКО» трудоустроено много местных специалистов строительных специальностей. Это среднее руководящее звено, ИТР, рабочие специальности. И сейчас самое время для заказчиков и эксплуатирующей организации привлекать местных специалистов. Эти сотрудники изучат технологию, параллельно поднимая объекты, поймут качество их исполнения и будут участвовать в аналогичных работах. Если специалисты появятся после сдачи объекта, процесс будет достаточно нелёгким.

– Недавно на площадке был губернатор Михаил Ведерников. Он проконтролировал ход строительных работ. Какова степень готовности объекта сейчас?

– Строительная готовность нашего объекта – 27-28 %. Фундаментная часть выполнена на 75 %, сейчас выходим на устройство каркаса из металлоконструкций и подготавливаем тёплые контуры, чтобы в зиму уйти с отделкой и инженерными работами. Практически всё оборудование – порядка 90 % – готово либо к поставке, либо уже на объектах, и начат его монтаж, который идёт параллельно со строительством. Проектом предусмотрено 37 крупных объектов, которые мы должны построить. Сейчас работы ведём на всех.

– Каковы взаимоотношения с региональными и районными властями, с профильными комитетами и местными жителями?

– С властями мы в тесном контакте. У нас постоянно либо выездные совещания на объектах, либо в режиме видеоконференции. Прорабатываются проблемные вопросы, и участие властей, естественно, помогает. Местным можем предложить трудоустройство в период стройки и в период эксплуатации. Очень удобный для них вариант – рабочие места с доходом и понятной деятельностью.

– Как оборудованы котлованы для неперерабатываемых отходов?

– Объект захоронения отходов – это котлован определённой длины и глубины с защитным покрытием, которое не позволяет водам, выделяемым отходами, стекать в природную среду. Эти воды перекачивают в регулирующие пруды и после отправляют на обезвреживание и переработку. Предусмотрены три объекта захоронения. В течение 25 лет они будут последовательно заполняться, потом необходимо будет их рекультивировать.

– А что происходит с органическими отходами?

– Органическая фракция идёт на участок производства технологического грунта. В нашем случае технология предусматривает шестинедельное вылёживание, чтобы снизить содержание вредных веществ.

Будет красиво

– Что полезного произведёт экотехнопарк и где это будет использоваться?

– Всё зависит от рынка сбыта, который эксплуатирующая организация сможет освоить. Логично отбирать фракции, которые продаются. Самые интересные и полезные – это чёрный и цветной металл, стекло, любой полиэтилен и плёнка, бумага, картон. Многое зависит от качества выборки, а это полностью ответственность заказчика.

– Этот бизнес рентабелен?

– Довольно рентабелен – с учётом состава коммунальных отходов. При выборке полезных фракций комплекс может сам себя прокормить.

– Если комплекс изначально настроен на выборку пластика, то можно модернизировать оборудование, чтобы ещё был отбор стекла, и постепенно дойти до продажи на переработку всего, что есть?

– Да. Но изначально технологическая схема оборудования предусматривает выборку 20 %. При наличии сортировщиков на всех постах, качественной работы оборудования такой процент должен быть достигнут.

– Как обустроят территорию самого экотехнопарка?

– Проектом предусмотрено благоустройство территории. Будут подъездные дороги, разметка, газоны, кустарники, деревья. Будет красиво.

– Есть ли гарантийный срок обслуживания для компании, строящей наш экотехнопарк?

– Да, гарантийный срок – пять лет. Но поддержание работоспособности оборудования – зона ответственности его производителя. Скорее всего, эксплуатирующая компания закрепит это отдельными договорами.