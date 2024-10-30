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Общество

О строительстве псковского экотехнопарка, импортозамещении, ценном мусоре и пользе сортировки – в интервью со специалистом

Удобное ли место выбрано для псковского экотехнопарка, от чего зависят тарифы на вывоз мусора, сколько тонн отходов переработают за год, что такое барабанный грохот, а также о многом другом рассказал заместитель исполнительного директора – главный инженер компании «РУСТЭКО», подрядчика по строительству экотехнопарка в Псковской области Евгений Пуздырев в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Евгений Пуздырев стал гостем программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

Санкции не помешали

– Евгений Иванович, наш экотехнопарк у вас далеко не первый?

– Да, я участвовал в проектировании, строительстве, эксплуатации и модернизации пяти подобных комплексов в Московской области и Татарстане. Комплекс, который мы сейчас строим в Псковской области, по производительности относится к средним. Территориальная схема, в которую он вписан, только на практике покажет, насколько удачным было проектирование, понадобятся ли модернизация и дополнительные точки перегрузок, чтобы сократить плечо перевозки коммунальных отходов.

– Это не типовой проект, адаптированный под конкретный регион?

– Скорее, это типовой проект, но за основу взяты технологические схемы, которые применяются на этой территории. И в псковский комплекс внесены коррективы из-за санкций. Изначально было заложено примерно 30 % оборудования иностранного производства и 70 % отечественного, но пришлось ряд оборудования заменить отечественным аналогом. Сейчас в проекте две единицы иностранного производства, они оказались в доступе: это немецкая дробильная установка дизельного типа Husmann и дробильная установка для производства RDF-топлива. Всё остальное российское.

12 сентября. Возведение экотехнопарка в Палкинском районе. Фото: Андрей Степанов

Бессрочная модернизация

– Как часто нужно что-то менять в экотехнопарках, чтобы они соответствовали актуальным требованиям?

– Исходя из опыта, модернизацию любого экотехнопарка можно и необходимо начинать уже на следующий год после начала эксплуатации. Потому что при проектировании могут быть допущены недочёты, не учтены какие-то условия данной местности: например, обнаружилось, что в коммунальных отходах много стекла.

Морфологию отходов изучают и эксплуатирующие организации. Мы это делали раз в месяц и по составу понимали, какой процент полезных фракций можно отобрать, сколько нужно персонала и какой компетенции. И как именно следует модернизировать комплекс, сколько требуется оптических сепараторов – оборудования для отстрела полезных фракций, на которые оно настроено, например пластика: это самая дорогая и интересная для последующей реализации фракция. Сепаратор можно настроить на стекло, на картон, на бумагу и прочее.

– А в Псковской области чего больше?

– Местную морфологию должны проводить проектная организация либо заказчик, который будет эксплуатировать комплекс. Процедура недешёвая, её нужно проводить ежедневно и с учётом сезонности. В январе и мае у нас больше стекла, в августе – органики, когда арбузы и прочее.

– Модернизация – это когда добавляют новые линии, меняют машины на более производительные?

– Да. Также может быть модернизация уже функционирующего оборудования. К примеру, одной из ступеней обработки мусора является барабанный грохот – просеивающая машина для отбора органических фракций, которые не должны мешаться с пластиком, стеклом, алюминием. Эта машина имеет ячейку определённого размера – 300, 70 миллиметров. Но может оказаться, что ячейку нужно в два раза уменьшить – пол-литровая пластиковая бутылочка объёмом 70 миллиметров спокойно попадает, а это очень ценный материал, и ячейку мы уменьшаем. Это модернизация оборудования в текущем режиме.

– Благодаря барабанному грохоту люди не будут заниматься сортировкой мусора?

– Есть три принципиальных подхода. Ручная сортировка – это дорого и долго, но качественно, и в некоторых регионах она ещё сохранилась. Полуавтоматическая схема – применяется и ручной труд, и автоматика. И полностью автоматическая схема. Но к ней нужно прийти, подготовить население к сортировке мусора: неликвидные органические фракции – в один контейнер, полезные сухие фракции – в другой. Тогда оборудование не так сильно изнашивается и работает как нужно.

Так мусор сортировали в комплексе в деревне Котово в 2018 году. Фото: ПАИ

В нашем случае будет полуавтоматическая схема: различные сепараторы и разрыватели пакетов для автоматического отбора, а ручным способом отбирают неликвид и фракции, которые могут повредить оптику. В итоге весь пластик попадает на одну ленту, и несколько сортировщиков разделяют его по цветам и направленности: молочка, химия. Это только руками можно сделать. Затем прессованный пластик уезжает на другой завод. Там промывается, очищается, измельчается и дальше уже идёт в глубокую переработку.

О пользе сортировки

– Есть ли в России полностью автоматизированные линии?

– Нет. Нужно полностью изменить менталитет населения. Наверное, должно вырасти не одно поколение, чтобы обыватель понимал: действительно нужно сортировать. И дальше будет всё гораздо быстрее и проще.

– Если оборудование отделяет пластик, стекло, что-то ещё, то какой смысл в сортировке?

– Большой. Сортировка очень серьёзно сказывается на тарифе, который обыватель платит за тонны переработанного мусора. Чем лучше отсортирован мусор в квартире или на площадке у дома, тем меньше тариф. И человек платит не 700 рублей в месяц за вывоз, а, к примеру, 200. Сухой отсортированный мусор меньше портит оборудование, быстрее и качественнее перерабатывается и потом попадает на переработку.

– Когда заработает комплекс, должен быть посчитан тариф?

– Да, когда экотехнопарк выйдет на проектные мощности, будет понятна морфология отходов, что занимает от полугода до года. Комплекс Псковской области рассчитан на 250 000 тонн в год, но, скорее всего, столько мусора не будет. И возможно, используют не две технологические линии, а одну. Вторая будет либо резервной, либо работать во время проведения планового обслуживания.

– Вы сами крышечки собираете, снимаете этикетки с бутылок?

– Да, в семье у нас уже давно так. Мои дети понимают, что куда открутить, промыть, подготовить, выбросить.

На стройплощадке будущего экотехнопарка. 12 сентября. Фото: Андрей Степанов

Строительная готовность

– Когда выбирали место для будущего экотехнопарка, никто особо не хотел, чтобы он был именно в их районе, в их волости. Насколько выбор удачен?

– Практика эксплуатации со временем покажет, насколько удачно выбрано место и рассчитаны плечи подачи отходов. Но как минимум положительная сторона в том, что в данном регионе создаются рабочие места и уверенный бизнес. Проектом заложена 25-летняя эксплуатация комплекса. После будет модернизация, обновление оборудования и, скорее всего, расширение территории, и экотехнопарк будет дальше жить.

– А псковские специалисты участвуют в строительстве?

– В нашей компании «РУСТЭКО» трудоустроено много местных специалистов строительных специальностей. Это среднее руководящее звено, ИТР, рабочие специальности. И сейчас самое время для заказчиков и эксплуатирующей организации привлекать местных специалистов. Эти сотрудники изучат технологию, параллельно поднимая объекты, поймут качество их исполнения и будут участвовать в аналогичных работах. Если специалисты появятся после сдачи объекта, процесс будет достаточно нелёгким.

– Недавно на площадке был губернатор Михаил Ведерников. Он проконтролировал ход строительных работ. Какова степень готовности объекта сейчас?

– Строительная готовность нашего объекта – 27-28 %. Фундаментная часть выполнена на 75 %, сейчас выходим на устройство каркаса из металлоконструкций и подготавливаем тёплые контуры, чтобы в зиму уйти с отделкой и инженерными работами. Практически всё оборудование – порядка 90 % – готово либо к поставке, либо уже на объектах, и начат его монтаж, который идёт параллельно со строительством. Проектом предусмотрено 37 крупных объектов, которые мы должны построить. Сейчас работы ведём на всех.

Губернатор Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по строительству экотехнопарка в Палкинском районе. 19 октября 2024 года. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

– Каковы взаимоотношения с региональными и районными властями, с профильными комитетами и местными жителями?

– С властями мы в тесном контакте. У нас постоянно либо выездные совещания на объектах, либо в режиме видеоконференции. Прорабатываются проблемные вопросы, и участие властей, естественно, помогает. Местным можем предложить трудоустройство в период стройки и в период эксплуатации. Очень удобный для них вариант – рабочие места с доходом и понятной деятельностью.

– Как оборудованы котлованы для неперерабатываемых отходов?

– Объект захоронения отходов – это котлован определённой длины и глубины с защитным покрытием, которое не позволяет водам, выделяемым отходами, стекать в природную среду. Эти воды перекачивают в регулирующие пруды и после отправляют на обезвреживание и переработку. Предусмотрены три объекта захоронения. В течение 25 лет они будут последовательно заполняться, потом необходимо будет их рекультивировать.

– А что происходит с органическими отходами?

– Органическая фракция идёт на участок производства технологического грунта. В нашем случае технология предусматривает шестинедельное вылёживание, чтобы снизить содержание вредных веществ.

Будет красиво

– Что полезного произведёт экотехнопарк и где это будет использоваться?

– Всё зависит от рынка сбыта, который эксплуатирующая организация сможет освоить. Логично отбирать фракции, которые продаются. Самые интересные и полезные – это чёрный и цветной металл, стекло, любой полиэтилен и плёнка, бумага, картон. Многое зависит от качества выборки, а это полностью ответственность заказчика.

– Этот бизнес рентабелен?

– Довольно рентабелен – с учётом состава коммунальных отходов. При выборке полезных фракций комплекс может сам себя прокормить.

– Если комплекс изначально настроен на выборку пластика, то можно модернизировать оборудование, чтобы ещё был отбор стекла, и постепенно дойти до продажи на переработку всего, что есть?

– Да. Но изначально технологическая схема оборудования предусматривает выборку 20 %. При наличии сортировщиков на всех постах, качественной работы оборудования такой процент должен быть достигнут.

План псковского экотехнопарка. Фото: Андрей Степанов

– Как обустроят территорию самого экотехнопарка?

– Проектом предусмотрено благоустройство территории. Будут подъездные дороги, разметка, газоны, кустарники, деревья. Будет красиво.

– Есть ли гарантийный срок обслуживания для компании, строящей наш экотехнопарк?

– Да, гарантийный срок – пять лет. Но поддержание работоспособности оборудования – зона ответственности его производителя. Скорее всего, эксплуатирующая компания закрепит это отдельными договорами.

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