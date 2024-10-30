51-летний мужчина пропал в селе Ямм Гдовского района

20:33, 30 октября 2024, ПАИ

51-летний мужчина пропал в селе Ямм Гдовского района. С 10 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно, сообщается в группе «ЛизаАлерт» в Псковской области.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы.

Нет данных, во что был одет мужчина и что было при нём.