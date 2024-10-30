51-летний мужчина пропал в селе Ямм Гдовского района
51-летний мужчина пропал в селе Ямм Гдовского района. С 10 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно, сообщается в группе «ЛизаАлерт» в Псковской области.
Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы.
Нет данных, во что был одет мужчина и что было при нём.
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