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Общество

51-летний мужчина пропал в селе Ямм Гдовского района

51-летний мужчина пропал в селе Ямм Гдовского района. С 10 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно, сообщается в группе «ЛизаАлерт» в Псковской области.

51-летний мужчина пропал в селе Ямм Гдовского района. Фото: «ЛизаАлерт» в Псковской области

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы.

Нет данных, во что был одет мужчина и что было при нём.

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