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Культура

Псковский поэтический клуб «Зеркало» приглашает на презентацию новой книги поэта Виты Пшеничной

Поэтический клуб «Зеркало» Псковской областной библиотеки имени Курбатова приглашает псковичей и гостей города на презентацию новой книги поэта, члена Союза писателей России Виты Пшеничной «Монологи». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Поэтический клуб «Зеркало» приглашает на презентацию новой книги поэта Виты Пшеничной. Фото: организаторы

«Новая книга «Монологи» – своего рода вытяжка из периода 2020–2024 годов, это практически непрерывное моно автора с миром, в котором мы живём, и со своим внутренним миром. Потому что далеко не всегда, особенно в наше быстрое время, есть возможность остановиться, осмотреться, поговорить не спеша и не поглядывая на часы с собой, с друзьями, круг которых стремительно редеет, с жизнью, мчащейся всё быстрее и быстрее», – отметила Вита Валерьевна.

Всех желающих приглашают 14 ноября. Начало мероприятие в 18:15 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова (Профсоюзная, 2). Вход свободный.

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