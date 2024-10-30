Псковский поэтический клуб «Зеркало» приглашает на презентацию новой книги поэта Виты Пшеничной

20:45, 30 октября 2024, ПАИ

Поэтический клуб «Зеркало» Псковской областной библиотеки имени Курбатова приглашает псковичей и гостей города на презентацию новой книги поэта, члена Союза писателей России Виты Пшеничной «Монологи». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Новая книга «Монологи» – своего рода вытяжка из периода 2020–2024 годов, это практически непрерывное моно автора с миром, в котором мы живём, и со своим внутренним миром. Потому что далеко не всегда, особенно в наше быстрое время, есть возможность остановиться, осмотреться, поговорить не спеша и не поглядывая на часы с собой, с друзьями, круг которых стремительно редеет, с жизнью, мчащейся всё быстрее и быстрее», – отметила Вита Валерьевна.

Всех желающих приглашают 14 ноября. Начало мероприятие в 18:15 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова (Профсоюзная, 2). Вход свободный.