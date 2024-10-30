Два автомобиля столкнулись в Великих Луках
Столкновение двух автомобилей произошло у дома № 1 на улице Дальней в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавших нет. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 октября 2024
В Псковском районе перед судом предстанет подросток по обвинению в покушении на сбыт наркотиков
30 октября 2024
Водителя зажало дверью собственной фуры на автостоянке в Пыталовском муниципальном округе
30 октября 2024
Попавший в смертельное ДТП в Псковской области пятилетний ребёнок выписан из больницы