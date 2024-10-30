Два автомобиля столкнулись в Великих Луках

21:00, 30 октября 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло у дома № 1 на улице Дальней в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавших нет. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.