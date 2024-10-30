Что за изменения внесены в правила землепользования и застройки Пскова
В правила землепользования и застройки Пскова внесены изменения. Что за изменения, кого они касаются, что конкретно должны согласовывать застройщики, рассказал начальник управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Александр Пронин в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».
«Изменения касаются застройщиков, заказчиков, в том числе при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства. Они будут обязаны согласовывать с органами местного самоуправления, в нашем случае с администрацией Пскова, архитектурно-градостроительный облик объекта», – отметил Александр Пронин.
К списку требований в части соблюдения архитектурно-градостроительного облика включены цветовые решения фасадов и инженерного оборудования, требования к подсветке зданий и материалам отделки.
По словам Александра Пронина, требования будут действовать и для новых зданий жилой застройки. «Сама процедура для застройщика следующая. На стадии проектирования инженер-проектировщик разрабатывает проект и его архитектурные решения. После застройщик обращается в администрацию за согласованием соответствия требованиям к соблюдению архитектурного облика. После прохождения процедуры согласования начинается строительство», – отметил начальник управления по градостроительной деятельности администрации Пскова.
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