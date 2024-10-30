Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием автомобиля в Пскове

21:46, 30 октября 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей: Lada Kalina и ВАЗ-2110 произошло на пересечении улиц Юбилейной и Народной в Пскове сегодня, 30 октября. В результате ДТП ВАЗ-2110 опрокинулся, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадали два пассажира из обоих автомобилей. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригады скорой помощи и медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.