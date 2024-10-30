Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием автомобиля в Пскове
Столкновение двух автомобилей: Lada Kalina и ВАЗ-2110 произошло на пересечении улиц Юбилейной и Народной в Пскове сегодня, 30 октября. В результате ДТП ВАЗ-2110 опрокинулся, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В ДТП пострадали два пассажира из обоих автомобилей. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригады скорой помощи и медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 октября 2024
В Пскове продолжаются учебно-тренировочные сборы по подготовке к ВсОШ по истории и обществознанию
30 октября 2024
Как волонтёры проводят каникулы в муниципальных центрах добровольчества Псковской области
30 октября 2024
В Псковском районе перед судом предстанет подросток по обвинению в покушении на сбыт наркотиков