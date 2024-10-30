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Общество

Как волонтёры проводят каникулы в муниципальных центрах добровольчества Псковской области

Как волонтёры проводят каникулы в муниципальных центрах добровольчества Псковской области, рассказали в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Волонтёры Усвятского округа помогают с разборкой дров на территории храма. А специалисты и волонтёры муниципального центра добровольчества Пыталовского муниципального округа привели в порядок территорию, прилегающую к церкви Николая Чудотворца.

В Дедовичах ребята провели субботник на воинском захоронении на погосте Высокое.

  • Как волонтёры проводят время
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Как волонтёры проводят время
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Как волонтёры проводят время
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Как волонтёры проводят время
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Как волонтёры проводят время
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Как волонтёры проводят время
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Как волонтёры проводят время
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Как волонтёры проводят время
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

Также волонтёры из Палкино провели мероприятия в библиотеках района ко Дню бабушек и дедушек. В свою очередь в Опочке в День бабушек и дедушек подготовили открытки для прохожих, а по просьбе маломобильной бабушки девочки прибрали крыльцо дома.

Великолукские волонтёры помогли организовать пространство для всероссийской социально-патриотической выставки «ZOV сердец», тогда как добровольцы из Красногородска совместно с юнармейцами отряда «Патриот» приняли участие в субботнике возле школы и около памятных мест.

В День автомобилиста ребята из Бежаницкого округа изготовили открытки и поздравили автолюбителей.

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