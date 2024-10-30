Как волонтёры проводят каникулы в муниципальных центрах добровольчества Псковской области
Как волонтёры проводят каникулы в муниципальных центрах добровольчества Псковской области, рассказали в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
Волонтёры Усвятского округа помогают с разборкой дров на территории храма. А специалисты и волонтёры муниципального центра добровольчества Пыталовского муниципального округа привели в порядок территорию, прилегающую к церкви Николая Чудотворца.
В Дедовичах ребята провели субботник на воинском захоронении на погосте Высокое.
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Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
Также волонтёры из Палкино провели мероприятия в библиотеках района ко Дню бабушек и дедушек. В свою очередь в Опочке в День бабушек и дедушек подготовили открытки для прохожих, а по просьбе маломобильной бабушки девочки прибрали крыльцо дома.
Великолукские волонтёры помогли организовать пространство для всероссийской социально-патриотической выставки «ZOV сердец», тогда как добровольцы из Красногородска совместно с юнармейцами отряда «Патриот» приняли участие в субботнике возле школы и около памятных мест.
В День автомобилиста ребята из Бежаницкого округа изготовили открытки и поздравили автолюбителей.
В Пскове продолжаются учебно-тренировочные сборы по подготовке к ВсОШ по истории и обществознанию
Как волонтёры проводят каникулы в муниципальных центрах добровольчества Псковской области
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