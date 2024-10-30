Публикуем видео с места ДТП с опрокидыванием автомобиля в Пскове
Столкновение двух автомобилей произошло на пересечении улиц Юбилейной и Народной в Пскове сегодня, 30 октября. В результате ДТП опрокинулся ВАЗ-2110. Видео с места ДТП опубликовано в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Госпитализированы два пассажира из обоих автомобилей. Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись в Великих Луках.
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