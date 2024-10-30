В Пскове продолжаются учебно-тренировочные сборы по подготовке к ВсОШ по истории и обществознанию

23:14, 30 октября 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете продолжаются учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по истории и по обществознанию. Всего на сборы приехал 51 участник: 18 – на обществознание и 33 – на историю, сообщили в вузе.

Все участники – школьники 8–11-х классов из разных регионов России. У ребят уже начались лекции-беседы, консультации с экспертами, мастер-классы, разборы эссе и учебные экскурсии.

Организатором выступает Центр олимпиадного движения Северно-Западного федерального округа ПсковГУ.

Доцент Санкт-Петербургской школы социальных наук Алексей Сорбалэ отметил, что сборы по подготовке к ВсОШ по обществознанию дают возможность собрать в одном месте талантливых ребят, у которых есть своя цель в образовательной траектории.

«Сегодня у нас занятия по политической географии. В частности, мы рассматриваем вопросы административно-территориального деления в государствах и вопросы интеграции. Завтра у нас будут основы статистики. Ребята очень активные, видно, что они на голову выше некоторых других категорий школьников», – рассказал специалист.

Отметим, мероприятия продлятся до 2 ноября в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» с целью подготовки школьников к муниципальному и региональному этапам олимпиады.

Напомним, Центр олимпиадного движения в ПсковГУ создан на основе сетевого взаимодействия с центрами олимпиадной подготовки и университетами Северо-Западного федерального округа. Структура сформирована в рамках реализации программы «Приоритет 2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.

ПсковГУ является методическим центром олимпиадной подготовки талантливых школьников, площадкой-координатором проведения тематических смен для школьников и педагогов региона. Специалистами вуза разработаны единые методические подходы к отбору и сопровождению талантливых детей, организовано систематическое проведение программ повышения квалификации педагогов-предметников и тематических смен, привлечено более 100 общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования регионов РФ, в том числе более 500 школьников и преподавателей, исполнительные органы в сфере образования из более чем 75 регионов РФ.