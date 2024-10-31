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Общество

День сурдопереводчика отмечают в России

День сурдопереводчика отмечают в России ежегодно 31 октября, сообщает calend.ru.

Праздник учредили в январе 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих.

В России работает около 900 сурдопереводчиков, и на каждого из них приходится до 100 тысяч глухих. Каждый день сурдопереводчики получают заявки на свои услуги в различных сферах: в судах, полиции, налоговых инспекциях, социальных службах и на приеме у врачей.

Долгое время язык сурдоперевода в России не имел официального статуса. Однако ситуация изменилась в последние годы. Указом президента России от 30 декабря 2012 года язык жестов был официально признан как средство общения для людей с нарушениями слуха и (или) речи. Внесенные изменения в статьи 14 и 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» закрепили это положение.

Закон устанавливает нормы, регулирующие использование языка жестов, в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов и затрагивает более 14 миллионов граждан России, включая слабослышащих и глухих людей.

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