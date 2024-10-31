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Врач рассказала, какой продукт поможет снизить уровень холестерина

Витамин Т, известный также как L-карнитин, способствует ускорению обменных процессов в организме, помогает сжигать жир и снижает уровень холестерина. Он содержится в тыкве. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Тыква является отличным продуктом для людей с избыточным весом. Она богата витамином Т – он активизирует обмен веществ и способствует сжиганию жиров и снижению холестерина. Кроме того, тыква содержит витамин К, который полезен для людей с нарушениями свертываемости крови, помогает предотвратить остеопороз у взрослых и способствует усвоению витамина Д у детей, что важно для профилактики рахита, отметила Мария Калошина.

Тыква также содержит значительное количество цинка, который поддерживает иммунную систему в борьбе с вирусами, снижает уровень кортизола – гормона стресса, а также помогает регулировать уровень сахара в крови, что может быть полезно при инсулинорезистентности. Регулярное употребление тыквы улучшает состояние волос, ногтей и кожи.

Врач подчеркнула пользу тыквенного сока и рекомендовала запекать тыкву, используя масло, которое лучше добавлять после термообработки, так как витамины в тыкве в основном жирорастворимые и для их усвоения необходимо хорошее масло, например оливковое.

По словам Марии Калошиной, тыкву можно использовать в выпечке или в свежих салатах. Также можно добавить измельченную тыкву в фарш, заменив часть мяса, что снизит калорийность котлет и придаст им сочность и легкий сладковатый вкус, добавила она.

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