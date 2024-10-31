Псковские судебные приставы стали донорами крови
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области стали донорами крови. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
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Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
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Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
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Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
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Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
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Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
Мероприятие состоялось в преддверии Дня судебного пристава.
В управлении подчеркнули, что сотрудники ведомства сдают кровь на регулярной основе и считают это своим гражданским долгом.
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