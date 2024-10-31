Псковские судебные приставы стали донорами крови

07:59, 31 октября 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области стали донорами крови. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области









Мероприятие состоялось в преддверии Дня судебного пристава.

В управлении подчеркнули, что сотрудники ведомства сдают кровь на регулярной основе и считают это своим гражданским долгом.