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Общество

Псковские судебные приставы стали донорами крови

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области стали донорами крови. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

  • Псковские судебные приставы стали донорами крови
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
  • Псковские судебные приставы стали донорами крови
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
  • Псковские судебные приставы стали донорами крови
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
  • Псковские судебные приставы стали донорами крови
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
  • Псковские судебные приставы стали донорами крови
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

Мероприятие состоялось в преддверии Дня судебного пристава.

В управлении подчеркнули, что сотрудники ведомства сдают кровь на регулярной основе и считают это своим гражданским долгом.

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