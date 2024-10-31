Стало известно, сколько россиян будет работать в ноябрьские праздники

08:22, 31 октября 2024, ПАИ

Почти треть россиян (32%) заявили, что выйдут на работу в ноябрьские праздники. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса «Авито Работа».

Среди опрошенных 19% намерены работать все дни праздничных выходных (3-4 ноября), приуроченных ко Дню народного единства. Еще 8% респондентов собираются работать один из праздничных дней.

Два процента респондентов планируют взять подработку на время праздников, столько же собираются заниматься неофициальной работой для решения срочных задач. В то же время 32% опрошенных не намерены работать в праздничные дни. Этот показатель снизился на 14% по сравнению с прошлым годом, когда не работали 46% респондентов.

Среди тех, кто собирается работать в праздники, 41% опрошенных объясняют это спецификой своей работы, которая требует занятости в праздничные дни. Другие распространенные причины включают желание получить дополнительный доход (25%), просьбы работодателя (14%) и необходимость завершить срочные задачи и проекты (10%).