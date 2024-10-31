Стало известно, сколько россиян будет работать в ноябрьские праздники
Почти треть россиян (32%) заявили, что выйдут на работу в ноябрьские праздники. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса «Авито Работа».
Среди опрошенных 19% намерены работать все дни праздничных выходных (3-4 ноября), приуроченных ко Дню народного единства. Еще 8% респондентов собираются работать один из праздничных дней.
Два процента респондентов планируют взять подработку на время праздников, столько же собираются заниматься неофициальной работой для решения срочных задач. В то же время 32% опрошенных не намерены работать в праздничные дни. Этот показатель снизился на 14% по сравнению с прошлым годом, когда не работали 46% респондентов.
Среди тех, кто собирается работать в праздники, 41% опрошенных объясняют это спецификой своей работы, которая требует занятости в праздничные дни. Другие распространенные причины включают желание получить дополнительный доход (25%), просьбы работодателя (14%) и необходимость завершить срочные задачи и проекты (10%).
Напомним, что сейчас в России идёт одна из самых продолжительных рабочих недель этого года. Шестидневная рабочая неделя продлится до 2 ноября.
На День народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье и понедельник, или третьего и четвёртого ноября.
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