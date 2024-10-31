Праздничный концерт в честь 80-летия протоиерея Олега Тэора прошёл в Пскове

09:35, 31 октября 2024, ПАИ

1 ноября почетный настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор отметит 80-й день рождения. В преддверии этой даты в Доме офицеров состоялся праздничный концерт с чествованием юбиляра. От имени депутатского корпуса его поздравил заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

«Много лет вы являетесь духовным наставником сотен и тысяч псковичей, среди которых большая часть – военнослужащие нашей 76-й дивизии. Вы для них – проводник в жизнь, наполненную православной верой. Сколько раз вы благословляли наших десантников на ратные подвиги, бывали с православной миссией в горячих точках нашей страны, несли веру в сердца прихожан», – подчеркнул он и вручил юбиляру почетную грамоту председателя ПГД.

Напомним, что в 2015 году решением Псковской городской Думы Олегу Тэору было присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».