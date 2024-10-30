Водомаркет горел в Пскове

09:38, 31 октября 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 30 октября на улице Петрова в Дно произошло возгорание в жилом доме. Предположительная причина пожара – короткое замыкание внутри веранды.

Также произошло возгорание водомаркета на улице Печорской в Пскове. Предположительная причина пожара – короткое замыкание.