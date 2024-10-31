100-летие отмечает участник Великой Отечественной войны Михаил Кошелев из Острова

09:59, 31 октября 2024, ПАИ

100-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Кошелев из Острова, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Михаил Васильевич Кошелев родился 31 октября 1924 года в деревне Новосёл Новгородской области. Окончил среднюю школу и Валдайское педагогическое училище. Призван в Красную армию 31 октября 1943 года. Михаил Васильевич воевал в составе 73-го стрелкового корпуса 52-й армии на Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Был демобилизован в 1947 году в звании сержанта.

Михаил Васильевич имеет множество наград: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени, юбилейные награды.