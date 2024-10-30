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Происшествия

Пять человек попались на кражах в магазинах в Псковской области за день

Пять человек попались на кражах в магазинах в Псковской области за день, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Так, 30 октября около 10:00 в магазине на улице Труда в Пскове росгвардейцы задержали 38-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртное. В ходе разбирательства выяснилось, что 26 октября он также похитил алкоголь из этого магазина.

Также около 18:00 в магазине на Рижском проспекте в Пскове сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку, которые похитили продукты.

Кроме того, около 17:00 росгвардейцы задержали 37-летнего великолучанина, похитившего спиртное из магазина на Октябрьском проспекте в Великих Луках.

Помимо этого, около 19:00 в Острове сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего гражданина, который похитил из торгового зала магазина на улице Калинина кофе стоимостью 876 рублей.

«По фактам краж проводится проверка. Подозреваемые будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – подчеркнули в пресс-службе.

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