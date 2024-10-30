Житель Острова отправится за решётку за неуплату алиментов

11:14, 31 октября 2024, ПАИ

Житель Острова отправится в тюрьму за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что с декабря 2023 года по февраль 2024 года мужчина не выплачивал алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, а также не предпринимал никаких действий по трудоустройству.

Долг составил более 85 тысяч рублей. С учётом данных о личности и наличия предыдущих судимостей суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы.