Губернатор внёс проект бюджета Псковской области на 2025 год в Собрание депутатов

10:43, 31 октября 2024, ПАИ

Проект бюджета Псковской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов внесён в Псковское областное Собрание депутатов. Проект главного финансового документа подписал губернатор Михаил Ведерников. В региональный парламент проект бюджета поступил в электронном виде, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Согласно законопроекту, доходы консолидированного бюджета региона на 2025 год составят 56,23 миллиарда рублей, в том числе доходы областного бюджета 48,59 миллиарда рублей, остальная часть – доходы бюджетов муниципальных образований без учёта межбюджетных трансфертов.

Расходы регионального бюджета в следующем году ожидаются в размере 51,78 миллиарда рублей.

Финансовые показатели, которые обозначены в проекте регионального бюджета, в процессе работы над документом будут изменены, в том числе в связи с уточнением параметров федерального бюджета и распределением средств на реализацию национальных проектов.