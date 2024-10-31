Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Губернатор внёс проект бюджета Псковской области на 2025 год в Собрание депутатов

Проект бюджета Псковской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов внесён в Псковское областное Собрание депутатов. Проект главного финансового документа подписал губернатор Михаил Ведерников. В региональный парламент проект бюджета поступил в электронном виде, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Согласно законопроекту, доходы консолидированного бюджета региона на 2025 год составят 56,23 миллиарда рублей, в том числе доходы областного бюджета 48,59 миллиарда рублей, остальная часть – доходы бюджетов муниципальных образований без учёта межбюджетных трансфертов.

Расходы регионального бюджета в следующем году ожидаются в размере 51,78 миллиарда рублей.

Финансовые показатели, которые обозначены в проекте регионального бюджета, в процессе работы над документом будут изменены, в том числе в связи с уточнением параметров федерального бюджета и распределением средств на реализацию национальных проектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 октября 2024

Губернатор внёс проект бюджета Псковской области на 2025 год в Собрание депутатов
31 октября 2024

В России выросли цены на картофель
30 октября 2024

Для чего бизнес законодательно разделён на целевые группы, рассказала эксперт
30 октября 2024

Более 11 тонн рапса отправили из Псковской области в Калининград и Белоруссию с начала года
30 октября 2024

Круглый стол «Семейный бизнес: истоки и развитие» проходит в медиацентре ПАИ
30 октября 2024

Три тысячи ипотечных кредитов выдано в Псковской области за восемь месяцев
30 октября 2024

Кредитная сознательность россиян упала до минимума
30 октября 2024

74% работающих псковичей предпочтут премию корпоративу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...