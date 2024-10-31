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Общество

Росгвардия приглашает юношей из Псковской области поступать в Пермский военный институт

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор выпускников 11-х классов и средних профессиональных образовательных учреждений для поступления в Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Учебное заведение ведёт приём на факультеты: технического обеспечения, артиллерийского вооружения, связи, информационных технологий и защиты информации, кинологический, тыла и инженерного обеспечения.

Принятые в военный институт курсанты зачисляются на действительную военную службу, обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории института.

Курсанты, окончившие первый курс, заключают контракт о прохождении военной службы и пользуются льготами в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Курсантам ежегодно предоставляются каникулы: в зимнее время – 2 недели, летом – 30 дней.

Окончившим обучение курсантам присваивается воинское звание «лейтенант» и выдается диплом государственного образца о высшем образовании.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте образовательного учреждения, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8 8112 73-43-13.

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