Две тысячи школьников посетили Псковский музей с начала каникул

11:07, 31 октября 2024, ПАИ

За три дня с начала учебных каникул объекты Псковского музея-заповедника посетили порядка 2000 школьников, большинство по Пушкинской карте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В частности, в минувшую среду Палаты у Сокольей башни приняли 90 старшеклассников из московского лицея Высшей школы экономики.

«У нас есть такое направление, как образовательный туризм. Все лицеисты выезжают в разные уголки России, знакомятся с достопримечательностями. Для девятиклассников мы выбрали Псков, потому что это направление интересно с точки зрения истории и литературы, – рассказала учитель истории лицея Елена Тютина. – Ребятам нравится то, что Псков очень уютный и ухоженный. Особенно впечатлил Псковский кремль».

В музейной мастерской школьники создали открытку в стиле XIX века, а также научились писать письмо, как в прошлом, с помощью чернил и гусиного пера.

«Сначала я даже не поняла, что мы в музее. Но внутри мне очень понравилось и показалось атмосферно. Удивительно, что это палаты XVII века. Если говорить про мастер-класс, то оказалось очень непривычно писать пером после ручки. Я написала поздравление на старославянский манер, и я хотела бы отправить его бабушке и дедушке на Новый год», – поделилась впечатлениями ученица 9 класса лицея Елизавета.

Добавим, что помимо мастер-классов школьные группы выбирают интерактивные программы. Например, в Псковском кремле популярностью пользуются такие программы, как «Великая крепость на Великой реке», «Старая крепость» и «Варлаамовский приступ», а также квесты «В поисках ларца Ермолая» и «ЗаКУТок загадок». В Музейном квартале группы выбирают классические экскурсии по объектам и главным экспозициям Псковского музея-заповедника. Во Дворе Постникова есть много предложений для школьников младших классов.