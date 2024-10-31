У маршрута Кунья – Кресты появилась новая остановка

11:32, 31 октября 2024, ПАИ

У маршрута Кунья – Кресты появилась новая остановка – деревня Прихабы, пишет газета «Пламя».

Теперь автобус будет заезжать туда каждый четверг два раза в день: отправление утром из Куньи в 6:35 (прибытие в Прихабы в 7:53) и вечером – отправление из Куньи в 14:30, а прибытие в Прихабы в 16:05. В остальные дни автобус Кунья – Кресты будет ходить без заезда в Прихабы.

Ранее жители деревни Прихабы направили коллективное обращение главе Куньинского района Олегу Лебедеву с просьбой организовать автобусное сообщение. Администрация Куньинского района обратилась в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, который рассмотрел обращение и принял решение об организации автобусного заезда в деревню.