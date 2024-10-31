С 28 октября по 4 ноября в Пскове изменится расписание автобусов

12:02, 31 октября 2024, ПАИ

С 28 октября по 4 ноября в Пскове изменится расписание автобусов, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 28 октября по 2 ноября, а также с 5 ноября движение автобусов по городским маршрутам в Пскове будет осуществляться по расписаниям рабочего дня. 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник) движение автобусов будет организовано по расписаниям выходного дня.

Ознакомиться с изменениями в расписании движения общественного транспорта, в том числе пригородного, садоводческого и междугороднего сообщения, можно на сайте перевозчика.