Вдов участников СВО освободили от уплаты транспортного налога

12:24, 31 октября 2024, ПАИ

Депутаты областного Собрания поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова и на октябрьской сессии приняли норму регионального законодательства, освобождающую от уплаты транспортного налога не вступивших в повторный брак вдов погибших или умерших в результате ранения участников специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Льгота устанавливается на один автомобиль, начиная с налогового периода 2023 года. Ежегодная сумма выпадающих доходов областного бюджета оценивается в 3,6 млн рублей.

Кроме того, принятый закон распространяет действующие налоговые льготы, предоставленные участникам СВО и членам их семей, на ещё одну категорию – лиц, принимающих участие в выполнении специальных задач, их супругов и вдов.

Ещё одно нововведение в налоговом законодательстве связано с поддержкой инновационной деятельности на территории Псковской области. Для российских организаций, включённых в реестр малых технологических компаний, установлена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций в размере 9 %. Сумма выпадающих доходов областного бюджета при сохранении существующего уровня рентабельности компаний ориентировочно составит 2,5 млн рублей в год.