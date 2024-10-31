Захоронение погибшего в Великую Отечественную войну поэта Мукая Элебаева нашли в Псковском районе

12:29, 31 октября 2024, ПАИ

Захоронение киргизского поэта и писателя Мукая Элебаева нашли в деревне Ланёва Гора в Псковском районе, сообщает издание «Псковская провинция».

Место захоронения удалось установить благодаря социальным сетям, в которых было опубликовано поздравление с днём рождения военного историка и краеведа Виктора Анзеля. Благодаря ему удалось установить имена нескольких тысяч солдат и офицеров Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну в Краснопрудской волости. Их имена по разным причинам не были нанесены на гранитные плиты воинских захоронений и в паспорта захоронений.

Среди откликов под поздравлением оказался комментарий координатора поискового движения Кыргызстана «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланы Лаптевой. Она поздравила Виктора Анзеля с днём рождения и поинтересовалась, есть ли имя поэта и писателя Мукая Элебаева на памятнике. Выяснилось, что местом захоронения является деревня Ланёва Гора Псковского района.

Согласно паспорту воинского захоронения, имя Мукая Элебаева увековечено на гранитной плите под номером 1 302, пояснил глава Краснопрудской волости Александр Васильев и добавил, что произведения Мукая Элебаева читал в юности.

Мукай Элебаев получил осколочное ранение недалеко от деревни Дулова Гора Новосельского района. Скорее всего, он подорвался на мине и получил перелом ноги. Случилось это в 40 километрах от деревни Ланёва Гора, куда потом его привезли в полевой госпиталь, предположил Виктор Анзель.