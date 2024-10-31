Соглашение о сотрудничестве подписали представители «Единой России» и клуба единоборств «Отечество»

13:32, 31 октября 2024, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко и генеральный директор клуба единоборств «Отчество – Псковская область» Владимир Владимиров сегодня, 31 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

При подписании соглашения также присутствовала сенатор РФ Дарья Лантратова, которая посещает Псков в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Мероприятие прошло в новом центре единоборств имени Героя России Дениса Дементьева. После участники возложили цветы к мемориалу Дементьева.

«Так сложилось, что регион у нас стоит на границе, поэтому наши женщины, как правило, очень сильные. Мы первый раз попробовали на штабе общественной поддержки провести такое мероприятие. Провели мастер-класс и поняли, что это надо. Решили провести курс для женского движения – обучение первой помощи и самообороне», – сказал Владимир Владимиров.

Азы по самообороне участницам женского движения Псковского регионального отделения «Единой России» преподал представитель ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин. Уроки первой помощи для женщин провёл старший инструктор центра «Воин» по тактической медицине Александр Тихомиров.

«Мы проводили открытый мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи, что включало в себя использование штатных средств, таких как жгуты и турникеты. Плюс использование подручных средств, на которые очень важно было сместить акцент, потому что не каждый человек ходит с турникетом и жгутом в кармане. При оказании помощи придётся пользоваться тем, что есть. Зачастую эти подручные материалы можно найти и на самом пострадавшем», – отметил Александр Тихомиров.

«Сегодня мы вместе с коллегами, представителями женского движения из Великих Лук приехали на такой интересный мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Здесь много нового можно узнать для тех, кто не знаком с различными видами жгутов – как их использовать, как использовать различные подручные средства, оказавшие во внештатной ситуации», – отметила исполнительный секретарь великолукского отделения «Единой России» Наталья Багрецова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».