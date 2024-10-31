Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пушкинский заповедник подарил свои издания псковским библиотекам

Псковская центральная библиотечная система получила в дар от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» книги, выпущенные в свет силами музея в 2023 и 2024 году. Как пояснили ПАИ в Пушкинском заповеднике, по просьбе библиотекарей в Псков были отправлены новые, с 94-го по 103-й, выпуски научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана», а также путеводитель по музейному комплексу «Пушкинская деревня» в Бугрово Пушкиногорского района.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Мы очень благодарны Пушкинскому заповеднику за такой подарок, — отметила руководитель псковской ЦБС Галина Большакова. — Должна сказать, что книги, которые готовит и издаёт музей, у наших читателей весьма и весьма востребованы. Ими пользуются старшие школьники и студенты при подготовке различных докладов, эссе, проч., проч. Их спрашивают преподаватели средней и высшей школы и профильные специалисты, как, например, экскурсоводы, историки, филологи, культурологи, музеологи. Да, собственно, они интересны всем, кто интересуется культурой и историей региона, историей отечественной литературы, жизнью и творчеством Пушкина. Очень рады мы были получить уникальный в своём роде — не традиционный, а фразеологический путеводитель по «Пушкинской деревне», подготовленный сотрудником «Михайловского», хранителем музея в Бугрово Вячеславом Козминым».

Книги из музейного подарка будут распределены по библиотекам в составе псковской ЦБС, и уже совсем скоро псковичи смогут их читать не только в электронной, с музейного сайта, но и в бумажной версии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 октября 2024

Зодиакальный свет сфотографировал псковский астроном-любитель
31 октября 2024

Порывы ветра и дождь прогнозируют в Псковской области 1 ноября
31 октября 2024

Депутаты в Псковской области поддержали возврат распределения для студентов-медиков
31 октября 2024

Соглашение о сотрудничестве подписали представители «Единой России» и клуба единоборств «Отечество»
31 октября 2024

Состав Псковского молодёжного парламента обновлён за счёт ротации
31 октября 2024

Какой будет погода в ноябре в Псковской области
31 октября 2024

Более 70 килограммов мяса сняли с продажи в Псковской области в 2024 году
31 октября 2024

Лёд появится на водоёмах Псковской области в середине ноября

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...