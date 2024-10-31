Пушкинский заповедник подарил свои издания псковским библиотекам

13:10, 31 октября 2024, ПАИ

Псковская центральная библиотечная система получила в дар от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» книги, выпущенные в свет силами музея в 2023 и 2024 году. Как пояснили ПАИ в Пушкинском заповеднике, по просьбе библиотекарей в Псков были отправлены новые, с 94-го по 103-й, выпуски научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана», а также путеводитель по музейному комплексу «Пушкинская деревня» в Бугрово Пушкиногорского района.

«Мы очень благодарны Пушкинскому заповеднику за такой подарок, — отметила руководитель псковской ЦБС Галина Большакова. — Должна сказать, что книги, которые готовит и издаёт музей, у наших читателей весьма и весьма востребованы. Ими пользуются старшие школьники и студенты при подготовке различных докладов, эссе, проч., проч. Их спрашивают преподаватели средней и высшей школы и профильные специалисты, как, например, экскурсоводы, историки, филологи, культурологи, музеологи. Да, собственно, они интересны всем, кто интересуется культурой и историей региона, историей отечественной литературы, жизнью и творчеством Пушкина. Очень рады мы были получить уникальный в своём роде — не традиционный, а фразеологический путеводитель по «Пушкинской деревне», подготовленный сотрудником «Михайловского», хранителем музея в Бугрово Вячеславом Козминым».

Книги из музейного подарка будут распределены по библиотекам в составе псковской ЦБС, и уже совсем скоро псковичи смогут их читать не только в электронной, с музейного сайта, но и в бумажной версии.