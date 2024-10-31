Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Состав Псковского молодёжного парламента обновлён за счёт ротации

В Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов произошла ротация. Шестерых членов парламента исключили из состава, заменив новыми партийными представителями и активистами, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На место великолучанина Артёма Баринова, покинувшего Молодёжный парламент по собственному желанию, пришла Тахмина Шарапова. Алину Фёдорову заменит Анна Спирина. Вместо Даниила Григорьева «Единая Россия» делегировала в Молодёжный парламент Марию Смирнову. В составе представителей КПРФ также обновление – Павла Алексеенко сменил Андрей Яцутко. Ещё два члена Молодёжного парламента от коммунистической партии решением Совета Молодёжного парламента исключены из его состава в рамках ротации – кандидатуры на освободившиеся позиции будут предложены позднее.

Напомним, согласно положению о Молодёжном парламенте, Совет Молодёжного парламента вправе принять решение о необходимости проведения ротации члена Молодёжного парламента в случае его неучастия по неуважительным причинам в работе в течение трёх месяцев подряд или в двух заседаниях Молодёжного парламента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 октября 2024

Зодиакальный свет сфотографировал псковский астроном-любитель
31 октября 2024

Порывы ветра и дождь прогнозируют в Псковской области 1 ноября
31 октября 2024

Депутаты в Псковской области поддержали возврат распределения для студентов-медиков
31 октября 2024

Соглашение о сотрудничестве подписали представители «Единой России» и клуба единоборств «Отечество»
31 октября 2024

Состав Псковского молодёжного парламента обновлён за счёт ротации
31 октября 2024

Какой будет погода в ноябре в Псковской области
31 октября 2024

Более 70 килограммов мяса сняли с продажи в Псковской области в 2024 году
31 октября 2024

Лёд появится на водоёмах Псковской области в середине ноября

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...