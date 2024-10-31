Состав Псковского молодёжного парламента обновлён за счёт ротации

13:29, 31 октября 2024, ПАИ

В Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов произошла ротация. Шестерых членов парламента исключили из состава, заменив новыми партийными представителями и активистами, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

На место великолучанина Артёма Баринова, покинувшего Молодёжный парламент по собственному желанию, пришла Тахмина Шарапова. Алину Фёдорову заменит Анна Спирина. Вместо Даниила Григорьева «Единая Россия» делегировала в Молодёжный парламент Марию Смирнову. В составе представителей КПРФ также обновление – Павла Алексеенко сменил Андрей Яцутко. Ещё два члена Молодёжного парламента от коммунистической партии решением Совета Молодёжного парламента исключены из его состава в рамках ротации – кандидатуры на освободившиеся позиции будут предложены позднее.

Напомним, согласно положению о Молодёжном парламенте, Совет Молодёжного парламента вправе принять решение о необходимости проведения ротации члена Молодёжного парламента в случае его неучастия по неуважительным причинам в работе в течение трёх месяцев подряд или в двух заседаниях Молодёжного парламента.