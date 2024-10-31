Депутаты в Псковской области поддержали возврат распределения для студентов-медиков

13:33, 31 октября 2024, ПАИ

Постановление в поддержку инициативы Законодательного собрания Ленинградской области о возвращении обязательного распределения для выпускников медицинских образовательных учреждений, проходивших обучение за счёт бюджетных средств, приняли депутаты областного Собрания на октябрьской сессии. Предложения региональных законодателей сформулированы в обращении к спикеру Государственной Думы РФ Вячеславу Володину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Региональные законодатели отмечают, что проблему острого дефицита медицинских специалистов не удаётся решить, несмотря на все усилия, направленные на повышение привлекательности вакансий в провинции. Сельские районы и населённые пункты вокруг мегаполисов всегда будут уступать крупным городам по уровню зарплаты, инфраструктуре и другим условиям. По мнению депутатов, в таких условиях заключение соглашения между государством и студентами медицинских образовательных организаций видится логичным и обоснованным: государство финансирует обучение, а выпускник обязуется отработать несколько лет там, где его труд особенно необходим.

С учётом острой нехватки медицинских кадров обязательное распределение выпускников представляется региональным депутатам разумной и необходимой мерой.