8,5 км автомобильной дороги у госграницы Псковской области отремонтировано по нацпроекту

13:43, 31 октября 2024, ПАИ

8,5 км автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе введено в эксплуатацию после ремонта по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Дорога входит в опорную сеть региона и обеспечивает транспортное сообщение для жителей приграничных населенных пунктов округа. Также по ней проходит школьный маршрут.

В прошлом году реконструировали два участка трассы протяженностью 12 км. Теперь специалисты обновили участок дороги, которая проходит через Городище, Заходы, Крупп и Моложва.

Рабочие заменили водопропускные трубы, отремонтировали асфальтобетонное покрытие на проезжей части дороги и мосту через реку Пижма, привели в порядок четыре остановки.

В следующем году ремонт автомобильной дороги будет продолжен. В планах обновить оставшиеся 8 км дороги между деревнями Моложва и Гверстонь.