Псковичей просят оценить работу Театра кукол
Псковичей просят оценить работу Театра кукол. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
«Мы обращаемся сегодня к тем, кто любит наш театр, кто ходит на спектакли со своими детьми и внуками, и кто считает, что вам без нас, также, как и нам без вас, плохо. Очень нужна ваша помощь. В 2024 году осуществляется независимая
оценка качества работы Псковского областного театра кукол. Наши зрители любят свои оценки ставить в «Книге отзывов», и мы это ценим, но сегодня мы приглашаем вас дать независимую оценку качества Псковскому областному театру кукол», - обратились к псковичам сотрудники театра.
Сканируйте QR- код, переходите и ставьте свои оценки. Можно оценить работу театра и по ссылке.
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