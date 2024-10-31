Ансамбль «Плескава» получил звание «Народный коллектив»

18:22, 31 октября 2024, ПАИ

Фольклорному ансамблю Псковского государственного университета «Плескава» присвоено звание «Народный коллектив». Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Ансамбль «Плескава» является старейшим объединением университета. Коллектив с таким названием появился в 1999 году. Инициатором создания ансамбля, его идеологом и покровителем стала преподаватель ПсковГУ и фольклорист Галина Площук. С 2020 года художественным руководителем коллектива выступает Евгения Кривенко.

Работа объединения началась с освоения песенной традиции Псковщины. Позже появился интерес и к другим сферам региональной культуры: к обрядам, костюмам, диалектам и ремёслам.

В настоящее время в ансамбле занимаются как студенты, так и выпускники вуза.