Ансамбль «Плескава» получил звание «Народный коллектив»
Фольклорному ансамблю Псковского государственного университета «Плескава» присвоено звание «Народный коллектив». Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.
Ансамбль «Плескава» является старейшим объединением университета. Коллектив с таким названием появился в 1999 году. Инициатором создания ансамбля, его идеологом и покровителем стала преподаватель ПсковГУ и фольклорист Галина Площук. С 2020 года художественным руководителем коллектива выступает Евгения Кривенко.
Работа объединения началась с освоения песенной традиции Псковщины. Позже появился интерес и к другим сферам региональной культуры: к обрядам, костюмам, диалектам и ремёслам.
В настоящее время в ансамбле занимаются как студенты, так и выпускники вуза.
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