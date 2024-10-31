Врачи НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии Бакулева провели приёмы в Псковской областной больнице

19:04, 31 октября 2024, ПАИ

Врачи НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии А. Н. Бакулева провели приёмы в Псковской областной клинической больнице сегодня, 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Владимир Мироненко и врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Давид Мрикаев провели консультативный приём с целью направления пациентов на лечение заболеваний сердца и сосудов на бюджетной основе в федеральный центр.

«Сегодня на приём к нашим коллегам мы пригласили пациентов из Пскова, Великих Лук и районов области с патологиями аорты и клапанов сердца, которым необходима плановая высокотехнологичная медицинская помощь за пределами региона. Некоторые из них уже стоят в очереди. Люди с радостью откликнулись на возможность получить консультацию врачей Национального медицинского исследовательского центра Бакулева», – рассказала заместитель главного врача в региональном сосудистом центре Алина Кузуб.

Пациенты из Псковской области с сердечно-сосудистыми патологиями помимо НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева направляются в НМИЦ имени В. А. Алмазова.

Ранее сообщалось, что делегация Совета Федерации работает в Псковской области.