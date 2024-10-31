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Общество

В Опочке после ремонта открылся пункт выдачи помощи Детского фонда

В Опочке сегодня, 31 октября, состоялось открытие отремонтированного и оборудованного пункта выдачи благотворительной помощи Псковского областного отделения Российского детского фонда. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

В Опочке после ремонта открылся пункт выдачи помощи Детского фонда. Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Помещение для пункта выдачи было выделено на безвозмездной основе администрацией Опочецкого муниципального округа. По согласованию с ней в помещении был сделан косметический ремонт: поклеены обои, покрашены окно и дверь, побелен потолок, постелен линолеум. Оборудовать помещение удалось на средства гранта «Росмолодёжь.Гранты».

Участником грантового конкурса для физических лиц стал проект «Территория добра» координатора программ Детского фонда Кристины Елецкой. На средства гранта уже удалось закупить стеллажи, контейнеры и ящики, вешалки для сортировки, хранения и выдачи вещевой помощи. В пункте выдачи появились большое зеркало для удобства благополучателей и детский уголок для маленьких гостей. Помимо этого, помещение оборудовано складными столами и стульями, которые будут использоваться при проведении мероприятий в пункте выдачи.

На открытие были приглашены добровольцы из районного центра добровольчества, которые узнали о работе Детского фонда и пункта выдачи, о запланированных мероприятиях и способах помощи. Ребята с удовольствием согласились помогать с проведением творческих мастер-классов и развлекательных мероприятий для юных посетителей пункта выдачи.

Также гостями стали сотрудники районного центра социального обслуживания Опочецкого округа. В беседе с ними были достигнуты договорённости о совместных мероприятиях, проводимых в пункте выдачи.

Помимо этого, на открытие были приглашены благополучатели – представители семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Их также познакомили с работой пункта выдачи, с планируемыми мероприятиями. В честь открытия пункта провели выдачу школьных наборов и тёплой одежды, которые удалось собрать благодаря акции «Участвуйте», проводимой в магазине «Детский мир» в ТРК «Акваполис». 22 школьника из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили поддержку.

«Родители очень благодарны за такую поддержку! До ремонта пункт выдачи пользовался высокой популярностью среди благополучателей. Уверены, что после ремонта и оборудования в пункт выдачи станет ещё приятнее приходить за помощью, участвовать в мероприятиях проекта», – отметила руководитель проекта «Территория добра», координатор программ Детского фонда Кристина Елецкая.

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