Женщина погибла в результате падения из многоквартирного дома в Великих Луках

21:42, 31 октября 2024, ПАИ

Женщина выпала из окна 14-этажного дома на улице Гоголя в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, СУ СК.

Обстоятельства произошедшего выясняются.