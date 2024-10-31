Женщина погибла в результате падения из многоквартирного дома в Великих Луках
Женщина выпала из окна 14-этажного дома на улице Гоголя в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие медики констатировали смерть женщины.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, СУ СК.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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