Молодёжь Псковской области приглашают принять участие в конкурсе проектных инициатив «Я гражданин»

22:43, 31 октября 2024, ПАИ

Студентов и школьников Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсе проектных инициатив «Я гражданин». Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Организатором конкурса выступит Координационный центр по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ. Конкурс пройдет в четырём номинациях: «Активная гражданская позиция», «Предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов», «Противодействие идеологии терроризма», «Профилактика экстремизма».

Для участия необходимо подготовить работу (проектную идею или проект) в одной или нескольких номинациях, после чего направить заявку и заполненный паспорт идеи до 8 декабря на адрес projectlab@pskgu.ru.

Все конкурсанты получат грамоты участника. Победителей и призёров также ждут подарки. Награждение состоится 20 декабря.