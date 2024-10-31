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Новая выставка «Город Торопец Псковской губернии» открылась в Пскове

Торжественное открытие новой выставки «Город Торопец Псковской губернии», приуроченной к 950-летию Торопца, состоялось в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника сегодня, 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Новая выставка «Город Торопец Псковской губернии» открылась в Пскове. Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Центральным экспонатом выставки является уникальная картина «Портрет умершей торопчанки в кокошнике», которая впервые представлена публике. Предполагается, что портрет был написан в мастерской торопецкого художника Абрама Клюквина, где также были созданы картины «Портрет неизвестного с письмом» и «Портрет торопчанки с цветком», которые сегодня можно увидеть в картинной галерее Псковского музея-заповедника.

«Когда мы начали подготовку к выставке, мы никак не ожидали, что в фондах музея найдётся так много предметов, связанных с Торопцом. Мы рассчитывали на несколько грамот, а в итоге получилось два зала, наполненных самыми разнообразными экспонатами, часть из которых представлена публике впервые», – рассказала куратор выставки, старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Татьяна Журавлёва.

Кроме того, на выставке можно увидеть широкий спектр исторических артефактов из Торопецкого уезда, которые начали поступать в фонды Псковского музея-заповедника ещё до революции. В 1920-е годы собрание музея пополнилось коллекцией уникальных серебряных изделий. На выставке представлены оклады икон, венцы, цаты, напрестольный крест. Особенно ценными экспонатами являются дарохранительница и лампада с вкладной надписью Петра Абакумова – представителя торопецкого купеческого рода.

В выставочном пространстве представлены ценные книжные памятники: Евангелие первой трети XVIII века, синодик 1743 года с погоста Псовец, а также «Минеи-Четьи» 1756 года.

Отметим, Торопец был частью Псковской губернии всего полтора века назад. Торопец – один из старейших городов России. Первое упоминание о нём в летописях относится к 1074 году. Этот город, расположенный на реке Торопе и Соломенном озере, находится в западной части современной Тверской области. Прошлое Торопца и его окрестностей связано с историей Псковской земли. В 1777 году город стал уездным центром псковского наместничества. В 1927 году Псковская губерния была упразднена, а территория бывшего Торопецкого уезда вошла в состав Торопецкого района Великолукского округа Ленинградской области.

Выставка будет работать до 13 апреля 2025 года в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 5).

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