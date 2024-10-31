Псковичи участвуют в VI Всероссийском научно-общественном форуме «Экологический форсайт»

23:31, 31 октября 2024, ПАИ

Заведующая кафедрой экологии и экспериментальной биологии ПсковГУ Татьяна Дрозденко и младший научный сотрудник лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ Полина Войтёнок принимают участие в VI Всероссийском научно-общественном форуме «Экологический форсайт». Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Мероприятие проходит на площадках Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина и собрало участников из 39 регионов России.

Программа форума включает ряд мероприятий, в том числе и всероссийскую научно-практическую конференцию «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения». Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов будут представлены в рамках панельной сессии с участием педагогов школ и экологических образовательных центров региона, а также гостей – участников форума.

Сотрудники ПсковГУ Татьяна Дрозденко и Полина Войтёнок выступили с докладами о мониторинговых исследованиях экологического состояния водных объектов Псковской области.

Форум завершит работу 1 ноября принятием резолюции, а также награждением победителей конкурсов «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий: переработка, утилизация и рециклинг опасных отходов, обеспечение экологической безопасности» и «ЭкоХОД: отХОД-доХОД».