Псковичи участвуют в VI Всероссийском научно-общественном форуме «Экологический форсайт»
Заведующая кафедрой экологии и экспериментальной биологии ПсковГУ Татьяна Дрозденко и младший научный сотрудник лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ Полина Войтёнок принимают участие в VI Всероссийском научно-общественном форуме «Экологический форсайт». Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.
Мероприятие проходит на площадках Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина и собрало участников из 39 регионов России.
Программа форума включает ряд мероприятий, в том числе и всероссийскую научно-практическую конференцию «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения». Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов будут представлены в рамках панельной сессии с участием педагогов школ и экологических образовательных центров региона, а также гостей – участников форума.
Сотрудники ПсковГУ Татьяна Дрозденко и Полина Войтёнок выступили с докладами о мониторинговых исследованиях экологического состояния водных объектов Псковской области.
Форум завершит работу 1 ноября принятием резолюции, а также награждением победителей конкурсов «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий: переработка, утилизация и рециклинг опасных отходов, обеспечение экологической безопасности» и «ЭкоХОД: отХОД-доХОД».
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