Михаил Ведерников обсудил с сенаторами Совета Федерации ключевые для региона проекты

00:04, 01 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с делегацией Совета Федерации во главе с вице-спикером Инной Святенко, чтобы обсудить наиболее актуальные для социальной сферы региона вопросы. Сенаторы верхней палаты парламента прибыли в область в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». В центре внимания участников встречи были вопросы, связанные с реализацией отдельных положений постановления Совета Федерации, которое было принято по итогам проведения Дней Псковской области в верхней палате парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников выразил благодарность Валентине Матвиенко, Инне Святенко и другим сенаторам за поддержку, которую они оказывают Псковской области. Он также отметил активное взаимодействие с Советом Федерации.

«По итогам Дней Псковской области в Совете Федерации были приняты серьезные решения, где-то мы получили действенные консультации, где-то – адресную поддержку, в том числе и по вопросу детско-взрослой поликлиники. Вы все тесно работаете со своими регионами, но знаете проблематику и других регионов. Решения в Совете Федерации принимаются адресные и взвешенные, потому что вы глубоко погружены в повестку», – подчеркнул глава региона.

На встрече обсуждалась необходимость изменения методики расчёта субвенции из федерального бюджета на обеспечение пациентов льготными лекарствами. За последние годы объём средств, выделяемых из бюджета Псковской области на льготное лекарственное обеспечение граждан, увеличился более чем в два раза.

Среди обсуждаемых вопросов был также проект строительства детско-взрослой поликлиники с женской консультацией в Завеличенской волости Псковского района. Медицинское учреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену.

Напомним, в рамках рабочего визита делегация Совета Федерации встретилась в Пскове с семьями погибших участников СВО. Кроме того, сенаторы посетили новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ.

Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева провели в Пскове консультации пациентов Псковской областной больницы, чтобы выявить и при необходимости направить их на хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов на бюджетной основе.