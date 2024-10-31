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Общество

Делегация Совета Федерации встретилась в Пскове с семьями погибших участников СВО

Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в организации.

  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Сенаторы РФ встретились с членами семей погибших участников СВО в Пскове
    Фото: «Первый Псковский» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

В Псковскую область в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» с рабочим визитом прибыли сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания под руководством заместителя председателя Совета Федерации Инны Святенко. В состав рабочей группы вошли члены комитета Совета Федерации по социальной политике и сенаторы от регионов Алексей Наумец, Дарья Лантратова, Сергей Горняков и заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский.

Руководитель филиала фонда Надежда Васильева познакомила сенаторов с работой филиала фонда и рассказала, как выстроена работа с подопечными филиала и какие результаты достигнуты за 16 месяцев работы. Также на встрече с сенаторами присутствовали родственники погибших участников СВО. Они приехали в сопровождении своих социальных координаторов.

В частности, дочь и мама погибших бойцов из Дедовичского и Себежского районов Псковской области попросили помощи в защите от нецелевого использования предусмотренных за гибель участников СВО выплат их несовершеннолетним детям, рассказали в филиале.

Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова и вдова участника СВО Анна Михайлова от имени родственников участников СВО также попросили уравнять статусы военнослужащих, защищающих рубежи Родины в ходе контртеррористической операции на приграничных территориях Курской, Белгородской, Брянской и иных областей к статусу участников СВО, чтобы иметь равные социальные гарантии. Кроме того, они уточнили, будут ли военнослужащим, проходящим службу по призыву на приграничных территориях России, в частности, в Курской области, присваиваться статус ветерана боевых действий.

В завершение встречи вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко отметила важность и актуальность обозначенных проблемных вопросов и обещала проработать их решение на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что сенаторы Наталия Косихина, Сергей Горняков и Андрей Чернышев посетили новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ, а также побывали Псковском клиническом перинатальном центре, где им рассказали о рассказали о партнёрских родах и мерах поддержки семей.

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