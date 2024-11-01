Провожать осень и встречать зиму советует сегодня народный календарь

07:01, 01 ноября 2024, ПАИ

1 ноября православные отмечают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа, сообщает calend.ru. Иоанн родился в конце IX века в семье благочестивых поселян в селе Скрино. Мальчик рано лишился родителей и в детстве стал работать пастухом. Однажды хозяин стада избил Иоанна за то, что тот потерял корову с теленком. Мальчик обратился с молитвой к Богу, и в ответ явилось чудо: пастух нашел пропажу, а затем перенес теленка через реку, идя по воде как по суше. Хозяин же, увидев это, щедро наградил отрока.

Позже Иоанн поступил послушником в один из близлежащих монастырей, где научился читать и писать, стал изучать богословские книги. Через некоторое время он принял иноческий постриг и уединился в лесу, поселившись в сплетенной из хвороста хижине. Однажды на его жилище напали разбойники, и Иоанн был вынужден переселиться в пещеру. Там он прожил 12 лет, творя молитвы и соблюдая пост. В конце концов слава о преподобном распространилась по свету, и к нему начали приходить больные, ища у него исцеления. Спасаясь от внимания людей, Иоанн перешел в другую пещеру, где подвизался семь лет, терпя искушения от бесов.

Но и это место пребывания святого стало известно. Вокруг пещеры Иоанна стали селиться паломники, искавшие уединения, и здесь возник монастырь. Сначала иноки жили в хижинах, затем возвели храм и соорудили кельи. Преподобный Иоанн стал игуменом обители, наставляя братию примером праведной жизни. Перед смертью святой избрал преемника, а сам удалился в пещеру, где провел последние пять лет жизни.

Спустя 30 лет после кончины Иоанн явился игумену Рыльского монастыря и велел перенести его мощи в город Средец (ныне — София). Мощи святого были обнаружены нетленными.

На Руси в Иванов (Иоаннов) день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть», — приговаривали люди. Наблюдали также за погодой: если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную; если случалась оттепель — следующая весна обещала быть теплой.

Существовало поверье, что на Ивана баламутит конюшенный домовой — треплет гривы кобылам, подымает на дыбы жеребцов. «Путь груден — коню запряженному труден», — говорили люди и давали лошадям отдохнуть. А вот курам было не до веселья — в этот день их было принято резать и готовить из нежного мяса разные яства. Стол украшали — жареная курица, лапша на курином бульоне, курники — особые пироги.