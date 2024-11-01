Международный день вегана отмечается 1 ноября

07:26, 01 ноября 2024, ПАИ

Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие, сообщает calend.ru.

Слово веган было образовано Дональдом Уотсоном из первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» (рус. «вегетарианец», «вегетарианский»). Этот термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном 1 ноября 1944 года в Лондоне.

Веганизм (веганство) — образ жизни, характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Веганы — приверженцы веганизма — питаются и пользуются только растительными продуктами, то есть, полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.

Причины отказа могут быть разными, но основная — это нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.

Споры о вреде и пользе вегетарианства в мире ведутся давно. По мнению многих врачей, у такого образа жизни есть бесспорные достоинства — снижение риска ожирения, сахарного диабета второго типа и количества холестерина, который поступает в организм с пищей. Но, по их же мнению, есть и минусы. Прежде всего, любое ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно важных аминокислот и минералов. Всё это не только приводит к ухудшению состояния костей, волос, кожи, у людей, совершенно отказавшихся от мяса, может возникнуть серьезная проблема — атрофия сердечной мышцы. Другая проблема веганов — снижение минеральной плотности костной ткани. Кальций из большинства растительных источников гораздо хуже усваивается, поэтому среди веганов отмечена повышенная частота переломов.

Поэтому медики предостерегают от «фанатского» вегетарианства. Тем более подобная диета недопустима для детей, поскольку детский организм растет, и если его лишить пищи животного происхождения на раннем этапе развития, может произойти отставание в физическом развитии. Также вегетарианство противопоказано беременным женщинам из-за угрозы выкидыша, кормящим мамам и крайне нежелательно для пожилых людей.