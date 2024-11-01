Улицу Полковую перекрыли в Пскове
Улицу Полковую в Пскове перекрыли на семь месяцев для капитального ремонта. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
Временное прекращение движения транспорта по улице Полковой на участках от Красноармейской набережной до улицы Космической и от улицы Войсковой до 1-го Корытовского шоссе вводится с 9:00 1 ноября 2024 года до 00:00 1 июня 2025 года.
В качестве объездов можно использовать переулок Олега Зобова, улицу Космическую, улицу Войсковую, улицу Нововойсковую, Гарнизонный переулок, Трудовой переулок, Пролетарский переулок, Войсковой переулок, 1-е Корытовское шоссе, Красноармейскую набережную.
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