Стали известны подробности гибели девушки после падения с 14-го этажа в Великих Луках

10:30, 01 ноября 2024, ПАИ

Стали известны подробности происшествия в Великих Луках, где девушка погибла после падения с 14-го этажа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Девушке, погибшей в результате падения из окна многоквартирного дома, 28 лет.

Она жила в соседнем от места трагедии доме.

Обстоятельства произошедшего выясняются.