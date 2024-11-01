Стали известны подробности гибели девушки после падения с 14-го этажа в Великих Луках
Стали известны подробности происшествия в Великих Луках, где девушка погибла после падения с 14-го этажа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Девушке, погибшей в результате падения из окна многоквартирного дома, 28 лет.
Она жила в соседнем от места трагедии доме.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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